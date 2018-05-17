Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,760130 1,70
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|1,760130
|1,70
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,027202
|1,64
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,044947
|1,47
|Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,044550
|1,45
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,113998
|1,43
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020446
|2,44
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,831590
|1,53
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018880
|1,52
|Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014558
|1,51
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,042523
|1,41
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023322
|2,52
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,028615
|2,40
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|53,728677
|2,23
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,049942
|2,07
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,030448
|1,80
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|TEB Portföy PY Değ. Özel Fon
|1,352162
|2,47
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,051212
|1,51
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,024277
|1,14
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,030430
|0,98
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,053822
|0,91
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,473322
|1,34
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,032825
|1,25
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,016093
|1,22
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,563030
|1,20
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,242470
|1,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,024006
|0,13
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,679646
|0,12
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,016273
|0,12
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,046426
|0,12
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,053877
|0,11
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015724
|0,04
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,015785
|0,04
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015910
|0,04
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|6,557021
|0,04
|Finans Portföy Para Piy. Fonu
|86,312799
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)