Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,760130 1,70 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,027202 1,64 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,044947 1,47 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,044550 1,45 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,113998 1,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020446 2,44 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,831590 1,53 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018880 1,52 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014558 1,51 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,042523 1,41 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023322 2,52 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028615 2,40 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 53,728677 2,23 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,049942 2,07 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030448 1,80 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,352162 2,47 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,051212 1,51 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,024277 1,14 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,030430 0,98 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053822 0,91 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,473322 1,34 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032825 1,25 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016093 1,22 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,563030 1,20 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,242470 1,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,024006 0,13 HSBC Portföy Altın Fonu 1,679646 0,12 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,016273 0,12 TEB Portföy Altın Fonu 0,046426 0,12 Garanti Portföy Altın Fonu 0,053877 0,11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015724 0,04 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,015785 0,04 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,015910 0,04 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,557021 0,04 Finans Portföy Para Piy. Fonu 86,312799 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)