Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017605 0,10 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014973 0,08 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585049 0,07 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,357621 0,05 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,101399 0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,018848 0,83 TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,651383 0,66 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,038641 0,32 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 0,995369 0,20 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,157504 0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 46,731414 2,21 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,024813 2,04 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,044552 1,43 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,027373 0,98 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,056105 0,90 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,412558 0,54 Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon 0,022184 0,33 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,079275 0,24 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,019289 0,18 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,020361 0,18 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Vakıf Port. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,011214 0,04 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,083942 0,04 Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,011754 0,04 Alkhair Portföy Bir. Katılım Fonu 0,043387 0,04 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,012834 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,095075 0,03 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020244 0,03 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,704586 0,03 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,510661 0,03 ICBC Turkey Portföy Para Piy. Fonu 15,023206 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)