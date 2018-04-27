Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,017605
|0,10
|Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon
|0,014973
|0,08
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,585049
|0,07
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,357621
|0,05
|Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,101399
|0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF
|0,018848
|0,83
|TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,651383
|0,66
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,038641
|0,32
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|0,995369
|0,20
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,157504
|0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|46,731414
|2,21
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,024813
|2,04
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,044552
|1,43
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,027373
|0,98
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,056105
|0,90
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|TEB Portföy PY Değ. Özel Fon
|1,412558
|0,54
|Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon
|0,022184
|0,33
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,079275
|0,24
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,019289
|0,18
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,020361
|0,18
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Vakıf Port. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,011214
|0,04
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,083942
|0,04
|Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,011754
|0,04
|Alkhair Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,043387
|0,04
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,012834
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,095075
|0,03
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020244
|0,03
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,704586
|0,03
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|6,510661
|0,03
|ICBC Turkey Portföy Para Piy. Fonu
|15,023206
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)