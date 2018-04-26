Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,031407
|0,39
|Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,064501
|0,34
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,427062
|0,34
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041059
|0,33
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,179104
|0,30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,336618
|0,08
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,356770
|0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,855857
|0,30
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105930
|0,16
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,028471
|0,14
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,030076
|0,06
|Azimut PYŞ Dördüncü Değ. Fon
|0,016469
|0,04
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,037801
|0,04
|Actus Portföy 2018 Yatırım Dön. Değ. Fon
|1,213000
|0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013247
|0,07
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,011509
|0,06
|Ziraat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,099677
|0,05
|Halk Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,040155
|0,05
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013105
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ICBC Turkey Portföy Para Piy. Fonu
|15,018261
|0,04
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|68,624125
|0,04
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015795
|0,04
|Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,095042
|0,04
|Finans Portföy Para Piy. Fonu
|85,674089
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)