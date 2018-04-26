Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031407 0,39 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,064501 0,34 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,427062 0,34 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041059 0,33 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,179104 0,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,336618 0,08 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,356770 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,855857 0,30 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105930 0,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,028471 0,14 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,030076 0,06 Azimut PYŞ Dördüncü Değ. Fon 0,016469 0,04 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,037801 0,04 Actus Portföy 2018 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,213000 0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013247 0,07 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011509 0,06 Ziraat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,099677 0,05 Halk Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,040155 0,05 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013105 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ICBC Turkey Portföy Para Piy. Fonu 15,018261 0,04 ING Portföy Para Piyasası Fonu 68,624125 0,04 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,015795 0,04 Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,095042 0,04 Finans Portföy Para Piy. Fonu 85,674089 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)