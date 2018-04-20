Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031304 1,17 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,425532 1,05 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014923 0,88 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,178511 0,84 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040914 0,84 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039490 1,50 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,053715 1,41 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,841407 1,25 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,499375 1,25 Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF) 8,260189 1,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,025830 0,87 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,019298 0,87 HSBC Portföy Değ. Fon 69,873193 0,77 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,639665 0,71 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021696 0,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,041631 1,29 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,289121 1,09 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035357 1,00 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,033596 0,73 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,017824 0,68 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 14,915987 0,86 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015576 0,04 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,018627 0,04 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,043206 0,03 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020195 0,03 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,212226 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)