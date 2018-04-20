Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,031304
|1,17
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,425532
|1,05
|Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon
|0,014923
|0,88
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,178511
|0,84
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040914
|0,84
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039490
|1,50
|Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,053715
|1,41
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,841407
|1,25
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,499375
|1,25
|Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,260189
|1,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,025830
|0,87
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,019298
|0,87
|HSBC Portföy Değ. Fon
|69,873193
|0,77
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,639665
|0,71
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,021696
|0,50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,041631
|1,29
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,289121
|1,09
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,035357
|1,00
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,033596
|0,73
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,017824
|0,68
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,915987
|0,86
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015576
|0,04
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018627
|0,04
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,043206
|0,03
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020195
|0,03
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,212226
|0,03