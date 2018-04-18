Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 267,238233 0,26 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,030837 0,20 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,579361 0,19 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,176592 0,18 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040448 0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,687352 1,11 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,039494 0,47 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,022142 0,29 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,038089 0,27 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,361997 0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 48,558134 2,16 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,025759 2,05 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,046091 1,70 Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu 0,058123 1,20 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034263 1,10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,016983 0,24 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,406579 0,24 Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,357247 0,21 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053881 0,18 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010199 0,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,461021 0,07 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,192754 0,06 Alkhair Portföy Kira Sert. (SUKUK) Katılım Fonu 0,235533 0,04 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,027108 0,04 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,266046 0,04 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,020414 0,03 ING Portföy Altın Fonu 0,020417 0,03 Şeker Port. Altın Fonu 0,026469 0,03 TEB Portföy Altın Fonu 0,044503 0,03 Ak Portföy Altın Fonu 0,041927 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015565 0,04 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,018614 0,04 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,212077 0,04 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,043176 0,03 Fiba Portföy Para Piy. Fonu 0,040328 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)