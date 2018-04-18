Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy FTSE İst.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|267,238233
|0,26
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,030837
|0,20
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,579361
|0,19
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,176592
|0,18
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040448
|0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,687352
|1,11
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,039494
|0,47
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022142
|0,29
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,038089
|0,27
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,361997
|0,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|48,558134
|2,16
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,025759
|2,05
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,046091
|1,70
|Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu
|0,058123
|1,20
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,034263
|1,10
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,016983
|0,24
|TEB Portföy PY Değ. Özel Fon
|1,406579
|0,24
|Ak Portföy PY Değ. Özel Fon
|1,357247
|0,21
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,053881
|0,18
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010199
|0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,461021
|0,07
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,192754
|0,06
|Alkhair Portföy Kira Sert. (SUKUK) Katılım Fonu
|0,235533
|0,04
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,027108
|0,04
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,266046
|0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,020414
|0,03
|ING Portföy Altın Fonu
|0,020417
|0,03
|Şeker Port. Altın Fonu
|0,026469
|0,03
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,044503
|0,03
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,041927
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015565
|0,04
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018614
|0,04
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,212077
|0,04
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,043176
|0,03
|Fiba Portföy Para Piy. Fonu
|0,040328
|0,03