Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040574 0,64
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040574 0,64
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,030911 0,64
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,420938 0,56
Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,063667 0,55
Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014774 0,43
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,051542 0,52
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103982 0,31
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,829817 0,22
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,275141 0,18
Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF) 8,129293 0,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,019086 0,60
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,503639 0,44
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,025399 0,43
Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 106,458841 0,34
Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon 0,022011 0,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011463 0,24
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013187 0,24
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014287 0,20
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013060 0,15
Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,011705 0,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 14,600549 0,93
Finans Portföy Altın BYF 16,123454 0,51
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 163,136277 0,47
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015554 0,11
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,211925 0,11
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,015741 0,11
ING Portföy Para Piyasası Fonu 68,385761 0,11
İş Portföy Para Piyasası Fonu 195,697921 0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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