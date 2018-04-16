Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040574 0,64
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040574
|0,64
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,030911
|0,64
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,420938
|0,56
|Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,063667
|0,55
|Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon
|0,014774
|0,43
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,051542
|0,52
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,103982
|0,31
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,829817
|0,22
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,275141
|0,18
|Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,129293
|0,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,019086
|0,60
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|5,503639
|0,44
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,025399
|0,43
|Vakıf Portföy İki. Değ. Fon
|106,458841
|0,34
|Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon
|0,022011
|0,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,011463
|0,24
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013187
|0,24
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014287
|0,20
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013060
|0,15
|Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,011705
|0,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,600549
|0,93
|Finans Portföy Altın BYF
|16,123454
|0,51
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|163,136277
|0,47
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015554
|0,11
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,211925
|0,11
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015741
|0,11
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|68,385761
|0,11
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|195,697921
|0,10