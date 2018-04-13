Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,030715
|0,84
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,176141
|0,78
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,418608
|0,74
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040314
|0,73
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|266,838232
|0,61
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,343567
|0,34
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,365096
|0,31
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,172933
|0,10
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,269691
|0,09
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,198871
|0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|16,531080
|1,83
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055747
|1,63
|Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,282950
|1,36
|Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,456131
|1,23
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,110194
|1,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,469135
|1,40
|TEB Portföy PY Değ. Özel Fon
|1,419531
|1,02
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,238954
|1,01
|Halk Portföy Karma Fon
|59,990347
|0,71
|Vakıf Portföy İki. Değ. Fon
|106,095006
|0,62
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,811827
|1,23
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,999625
|1,05
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,032654
|0,86
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034546
|0,86
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040665
|0,84
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,181031
|0,04
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|68,313561
|0,04
|Finans Portföy Para Piy. Fonu
|85,288442
|0,03
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,043101
|0,03
|Fiba Portföy Para Piy. Fonu
|0,040258
|0,03