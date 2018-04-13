Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Garanti Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,030715 0,84
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,176141 0,78
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,418608 0,74
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040314 0,73
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 266,838232 0,61
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,343567 0,34
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,365096 0,31
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,172933 0,10
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,269691 0,09
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,198871 0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 16,531080 1,83
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055747 1,63
Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,282950 1,36
Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,456131 1,23
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110194 1,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,469135 1,40
TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,419531 1,02
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,238954 1,01
Halk Portföy Karma Fon 59,990347 0,71
Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 106,095006 0,62
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,811827 1,23
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,999625 1,05
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,032654 0,86
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034546 0,86
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040665 0,84
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,181031 0,04
ING Portföy Para Piyasası Fonu 68,313561 0,04
Finans Portföy Para Piy. Fonu 85,288442 0,03
Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,043101 0,03
Fiba Portföy Para Piy. Fonu 0,040258 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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