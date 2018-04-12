Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 1,687503 1,98
İş Portföy Yabancı Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|1,687503
|1,98
|İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|0,042823
|1,68
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|4,341395
|1,65
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,112583
|1,65
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,027630
|1,63
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018382
|3,00
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013482
|2,50
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018005
|2,28
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022328
|1,78
|TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,685577
|1,76
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,056577
|2,20
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,027913
|2,07
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,034137
|1,74
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,021712
|1,67
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,045362
|1,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,050293
|1,58
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,220623
|1,33
|Ak Portföy PY Değ. Özel Fon
|1,362043
|0,88
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010214
|0,85
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,474059
|0,76
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,013179
|2,84
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,025204
|2,77
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,043185
|2,52
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,015368
|1,84
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,386641
|1,78
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,026536
|2,92
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,042612
|2,86
|İş Portföy Altın Fonu
|0,020742
|2,83
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,634594
|2,82
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,015845
|2,82
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,094967
|0,42
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018576
|0,04
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,043086
|0,03
|Fiba Portföy Para Piy. Fonu
|0,040244
|0,03
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020139
|0,03