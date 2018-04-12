Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 1,687503 1,98 İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,042823 1,68 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,341395 1,65 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,112583 1,65 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,027630 1,63 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,018382 3,00 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,013482 2,50 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,018005 2,28 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,022328 1,78 TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,685577 1,76 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,056577 2,20 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,027913 2,07 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034137 1,74 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,021712 1,67 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,045362 1,52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,050293 1,58 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,220623 1,33 Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,362043 0,88 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010214 0,85 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,474059 0,76 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013179 2,84 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,025204 2,77 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,043185 2,52 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,015368 1,84 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,386641 1,78 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,026536 2,92 Ak Portföy Altın Fonu 0,042612 2,86 İş Portföy Altın Fonu 0,020742 2,83 HSBC Portföy Altın Fonu 1,634594 2,82 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,015845 2,82 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,094967 0,42 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,018576 0,04 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,043086 0,03 Fiba Portföy Para Piy. Fonu 0,040244 0,03 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020139 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)