Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yabancı Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|1,612963
|0,61
|İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|0,041248
|0,46
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,025207
|0,45
|Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu
|0,029289
|0,42
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|3,990635
|0,38
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,037989
|0,41
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021487
|0,25
|Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF
|0,018616
|0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,032146
|0,69
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,784221
|0,60
|Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu
|0,054387
|0,49
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019623
|0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,212564
|0,37
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,048543
|0,36
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,029367
|0,24
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|0,889556
|0,22
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,018790
|0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,014728
|0,54
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,337272
|0,46
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,019254
|0,43
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,427813
|0,41
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,217467
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,015526
|0,04
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,159564
|0,04
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|67,963785
|0,03
|Fiba Portföy Para Piy. Fonu
|0,040048
|0,03
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020041
|0,03