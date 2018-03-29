Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 1,612963 0,61 İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,041248 0,46 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,025207 0,45 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,029289 0,42 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 3,990635 0,38 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,037989 0,41 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,021487 0,25 Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,018616 0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,032146 0,69 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,784221 0,60 Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu 0,054387 0,49 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019623 0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,212564 0,37 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,048543 0,36 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,029367 0,24 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 0,889556 0,22 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,018790 0,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,014728 0,54 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,337272 0,46 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,019254 0,43 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,427813 0,41 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,217467 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,015526 0,04 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,159564 0,04 ING Portföy Para Piyasası Fonu 67,963785 0,03 Fiba Portföy Para Piy. Fonu 0,040048 0,03 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020041 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)