Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,025095
|0,30
|Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|1,603248
|0,28
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|387,456498
|0,15
|Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,016812
|0,05
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,017072
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,616033
|1,78
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017252
|0,48
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021433
|0,38
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,322086
|0,29
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,339833
|0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,031925
|1,53
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|63,638052
|0,59
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,020326
|0,57
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,143857
|0,56
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,053034
|0,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,439418
|0,22
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010527
|0,21
|Garanti Portföy IngBank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.
|1,017260
|0,12
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,211783
|0,11
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,533467
|0,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,022947
|0,48
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,357491
|0,37
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,024550
|0,33
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,014649
|0,12
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041568
|0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,019911
|0,14
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,015217
|0,12
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,043429
|0,12
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,568982
|0,11
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,040923
|0,11
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015451
|0,04
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015638
|0,04
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|67,940010
|0,04
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,042867
|0,04
|Fiba Portföy Para Piy. Fonu
|0,040034
|0,03