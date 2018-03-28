Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,025095 0,30 Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 1,603248 0,28 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 387,456498 0,15 Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,016812 0,05 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,017072 0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,616033 1,78 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017252 0,48 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,021433 0,38 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,322086 0,29 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,339833 0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,031925 1,53 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,638052 0,59 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020326 0,57 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,143857 0,56 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,053034 0,52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,439418 0,22 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010527 0,21 Garanti Portföy IngBank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,017260 0,12 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,211783 0,11 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,533467 0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,022947 0,48 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,357491 0,37 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,024550 0,33 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,014649 0,12 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,041568 0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,019911 0,14 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,015217 0,12 TEB Portföy Altın Fonu 0,043429 0,12 HSBC Portföy Altın Fonu 1,568982 0,11 Ak Portföy Altın Fonu 0,040923 0,11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015451 0,04 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,015638 0,04 ING Portföy Para Piyasası Fonu 67,940010 0,04 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,042867 0,04 Fiba Portföy Para Piy. Fonu 0,040034 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)