Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 377,203845 0,51 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,177569 0,49 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031158 0,48 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040782 0,44 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,422143 0,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,020932 0,62 Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,018663 0,34 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,013208 0,21 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,037324 0,17 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,308582 0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,248461 0,49 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,031432 0,30 Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu 0,054523 0,29 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,025223 0,25 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030457 0,24 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,324243 0,62 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,204763 0,48 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 106,565508 0,40 HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,018816 0,34 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,015252 0,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,023060 0,58 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,012079 0,58 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,039585 0,57 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,374857 0,18 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,014218 0,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,021435 0,61 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,014537 0,60 TEB Portföy Altın Fonu 0,041485 0,59 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,024284 0,58 İş Portföy Altın Fonu 0,019010 0,58 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019944 0,04 Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,093687 0,04 ING Portföy Para Piyasası Fonu 67,636251 0,04 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,039854 0,04 Finans Portföy Para Piy. F. 84,438513 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)