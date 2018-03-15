Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|377,203845
|0,51
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,177569
|0,49
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,031158
|0,48
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040782
|0,44
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,422143
|0,36
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020932
|0,62
|Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF
|0,018663
|0,34
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,013208
|0,21
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,037324
|0,17
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,308582
|0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,248461
|0,49
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,031432
|0,30
|Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu
|0,054523
|0,29
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,025223
|0,25
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030457
|0,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|5,324243
|0,62
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,204763
|0,48
|Vakıf Portföy İki. Değ. Fon
|106,565508
|0,40
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,018816
|0,34
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,015252
|0,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,023060
|0,58
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,012079
|0,58
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,039585
|0,57
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,374857
|0,18
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,014218
|0,14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,021435
|0,61
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,014537
|0,60
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,041485
|0,59
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,024284
|0,58
|İş Portföy Altın Fonu
|0,019010
|0,58
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,019944
|0,04
|Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu
|0,093687
|0,04
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|67,636251
|0,04
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,039854
|0,04
|Finans Portföy Para Piy. F.
|84,438513
|0,04