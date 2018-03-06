Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,024303 0,42 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,033346 0,35 İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039522 0,32 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,009032 0,32 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,031228 0,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,552455 1,63 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,012230 0,92 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,036569 0,58 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016698 0,45 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,235115 0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,042363 1,37 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,024252 1,30 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,030618 1,19 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 46,464748 1,19 Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu 0,052579 1,10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Şeker Portföy Değ. Fon 0,025983 0,50 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,407646 0,46 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,411932 0,33 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,091827 0,32 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,046678 0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,041116 1,39 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,308758 1,29 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,022796 0,66 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,011950 0,66 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,039178 0,64 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,038662 0,66 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,024023 0,65 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,014381 0,65 HSBC Portföy Altın Fonu 1,482489 0,65 TEB Portföy Altın Fonu 0,041052 0,64 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,417067 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,015406 0,04 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,015521 0,04 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,208972 0,04 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,454682 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)