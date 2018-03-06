Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,024303
|0,42
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,033346
|0,35
|İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|0,039522
|0,32
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|4,009032
|0,32
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,031228
|0,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,552455
|1,63
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012230
|0,92
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,036569
|0,58
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016698
|0,45
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,235115
|0,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,042363
|1,37
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,024252
|1,30
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,030618
|1,19
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|46,464748
|1,19
|Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu
|0,052579
|1,10
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Şeker Portföy Değ. Fon
|0,025983
|0,50
|Taaleri Portföy İki. Değ. Fon
|1,407646
|0,46
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,411932
|0,33
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,091827
|0,32
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,046678
|0,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,041116
|1,39
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,308758
|1,29
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,022796
|0,66
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,011950
|0,66
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,039178
|0,64
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,038662
|0,66
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,024023
|0,65
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,014381
|0,65
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,482489
|0,65
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,041052
|0,64
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,417067
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,015406
|0,04
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015521
|0,04
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,208972
|0,04
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,454682
|0,04