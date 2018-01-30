Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 1,555106 1,01 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 367,537880 0,94 İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039346 0,92 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,033124 0,85 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,992813 0,80 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017251 1,00 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017089 0,83 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,012384 0,63 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,630980 0,58 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,020805 0,52 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,027308 1,65 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,712586 1,08 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,055569 1,00 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,218307 0,94 TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,798552 0,59 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Şeker Portföy Değ. Fon 0,026053 1,07 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,199167 0,87 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,421743 0,56 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,088977 0,54 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038375 0,53 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Teb Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,260221 0,91 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,013971 0,87 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,346112 0,84 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,018345 0,81 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039989 0,64 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 1,492793 0,34 Ak Portföy Altın Fonu 0,038916 0,34 İş Portföy Altın Fonu 0,018935 0,33 Deniz Port. Altın Fonu 0,021355 0,33 Şeker Port. Altın Fonu 0,024736 0,33 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,412489 0,06 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 46,875155 0,04 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,042041 0,04 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,079402 0,04 İş Portföy Para Piyasası Fonu 190,691876 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)