Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yabancı Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|1,555106
|1,01
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|367,537880
|0,94
|İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|0,039346
|0,92
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,033124
|0,85
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|3,992813
|0,80
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017251
|1,00
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017089
|0,83
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012384
|0,63
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,630980
|0,58
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020805
|0,52
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,027308
|1,65
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,712586
|1,08
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,055569
|1,00
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,218307
|0,94
|TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF)
|0,798552
|0,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Şeker Portföy Değ. Fon
|0,026053
|1,07
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,199167
|0,87
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,421743
|0,56
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,088977
|0,54
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038375
|0,53
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Teb Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,260221
|0,91
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,013971
|0,87
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,346112
|0,84
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,018345
|0,81
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039989
|0,64
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,492793
|0,34
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,038916
|0,34
|İş Portföy Altın Fonu
|0,018935
|0,33
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,021355
|0,33
|Şeker Port. Altın Fonu
|0,024736
|0,33
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,412489
|0,06
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|46,875155
|0,04
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,042041
|0,04
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,079402
|0,04
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|190,691876
|0,04