Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,031664
|1,03
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,179551
|0,86
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041206
|0,81
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,425565
|0,76
|Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon
|0,015129
|0,75
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017171
|1,02
|Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,022465
|0,08
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,616963
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|62,993888
|0,69
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,208582
|0,42
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|19,040488
|0,33
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029903
|0,31
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,125774
|0,17
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,824664
|0,43
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,027902
|0,32
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010200
|0,29
|Şeker Portföy Değ. Fon
|0,025660
|0,23
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,018650
|0,19
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,012063
|0,30
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,022977
|0,30
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,039512
|0,29
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013928
|0,09
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,166267
|0,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,026207
|0,45
|Şeker Port. Altın Fonu
|0,024794
|0,30
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,039007
|0,30
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,014517
|0,30
|İş Portföy Altın Fonu
|0,018978
|0,30
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015129
|0,04
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,015204
|0,04
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015315
|0,04
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|46,810902
|0,04
|Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu
|0,092214
|0,04