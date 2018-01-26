Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031664 1,03 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,179551 0,86 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041206 0,81 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,425565 0,76 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,015129 0,75 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017171 1,02 Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,022465 0,08 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,616963 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,993888 0,69 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,208582 0,42 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 19,040488 0,33 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029903 0,31 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,125774 0,17 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,824664 0,43 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,027902 0,32 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010200 0,29 Şeker Portföy Değ. Fon 0,025660 0,23 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,018650 0,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,012063 0,30 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,022977 0,30 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,039512 0,29 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,013928 0,09 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,166267 0,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 14,026207 0,45 Şeker Port. Altın Fonu 0,024794 0,30 Ak Portföy Altın Fonu 0,039007 0,30 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,014517 0,30 İş Portföy Altın Fonu 0,018978 0,30 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015129 0,04 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,015204 0,04 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,015315 0,04 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 46,810902 0,04 Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,092214 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)