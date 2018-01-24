Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,187236 0,12 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 268,018044 0,10 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,299693 0,09 TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 14,911498 0,08 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,179729 0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,311809 0,45 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,330225 0,43 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,156405 0,16 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,242365 0,09 Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,019422 0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,072606 1,48 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040039 1,27 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,060739 1,26 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,817569 1,24 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034809 1,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038136 0,72 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,372436 0,69 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,821325 0,57 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,246612 0,56 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,407601 0,54 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039828 1,25 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035709 1,16 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,034068 1,06 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,342180 0,91 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,082354 0,84 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,015304 0,04 Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,092148 0,04 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,041955 0,04 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,039174 0,04 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019603 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)