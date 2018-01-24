Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,187236 0,12
Finans Portföy FTSE İst.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,187236
|0,12
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|268,018044
|0,10
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,299693
|0,09
|TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|14,911498
|0,08
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,179729
|0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,311809
|0,45
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,330225
|0,43
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,156405
|0,16
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,242365
|0,09
|Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,019422
|0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,072606
|1,48
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040039
|1,27
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,060739
|1,26
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,817569
|1,24
|İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034809
|1,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038136
|0,72
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,372436
|0,69
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,821325
|0,57
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,246612
|0,56
|Taaleri Portföy İki. Değ. Fon
|1,407601
|0,54
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039828
|1,25
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,035709
|1,16
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,034068
|1,06
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,342180
|0,91
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,082354
|0,84
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015304
|0,04
|Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu
|0,092148
|0,04
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,041955
|0,04
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,039174
|0,04
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,019603
|0,04