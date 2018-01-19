Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,016985
|0,16
|Actus Portföy Borç. Araç. Fonu
|1,128081
|0,07
|Garanti Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|268,588997
|0,06
|TEB Portföy İki. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,334652
|0,06
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|84,684518
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Odeabank Var. Yön. Fon Sepeti Özel Fonu
|1,243668
|0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|39,835972
|0,76
|Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF)
|7,838977
|0,75
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,023424
|0,71
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,099069
|0,63
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039584
|0,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Şeker Portföy Değ. Fon
|0,025261
|0,98
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,442471
|0,35
|Taaleri Portföy İki. Değ. Fon
|1,402412
|0,29
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016737
|0,28
|Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,013701
|0,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,069412
|0,34
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,250883
|0,16
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039509
|0,06
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,014436
|0,06
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,026390
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,015168
|0,04
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,205729
|0,04
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|189,962344
|0,04
|Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu
|0,091988
|0,04
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,041882
|0,04