Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,016985 0,16 Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,128081 0,07 Garanti Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 268,588997 0,06 TEB Portföy İki. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,334652 0,06 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 84,684518 0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Odeabank Var. Yön. Fon Sepeti Özel Fonu 1,243668 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 39,835972 0,76 Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF) 7,838977 0,75 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023424 0,71 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099069 0,63 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039584 0,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Şeker Portföy Değ. Fon 0,025261 0,98 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,442471 0,35 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,402412 0,29 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016737 0,28 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013701 0,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,069412 0,34 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,250883 0,16 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039509 0,06 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,014436 0,06 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,026390 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,015168 0,04 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,205729 0,04 İş Portföy Para Piyasası Fonu 189,962344 0,04 Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,091988 0,04 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,041882 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)