Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Tacirler Portföy His.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,717864 1,70
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,032148 0,97
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,039544 0,92
Şeker Portföy Değişken Fon 0,024973 0,83
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,305704 0,78
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,717864 1,70
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,032148 0,97
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,039544 0,92
Şeker Portföy Değişken Fon 0,024973 0,83
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,305704 0,78
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,717864 1,70
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,032148 0,97
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,039544 0,92
Şeker Portföy Değişken Fon 0,024973 0,83
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,305704 0,78
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,717864 1,70
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,032148 0,97
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,039544 0,92
Şeker Portföy Değişken Fon 0,024973 0,83
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,305704 0,78
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,717864 1,70
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,032148 0,97
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,039544 0,92
Şeker Portföy Değişken Fon 0,024973 0,83
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,305704 0,78
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,717864 1,70
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,032148 0,97
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,039544 0,92
Şeker Portföy Değişken Fon 0,024973 0,83
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,305704 0,78
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,717864 1,70
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,032148 0,97
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,039544 0,92
Şeker Portföy Değişken Fon 0,024973 0,83
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,305704 0,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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