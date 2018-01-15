Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy His.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,717864
|1,70
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,032148
|0,97
|Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,039544
|0,92
|Şeker Portföy Değişken Fon
|0,024973
|0,83
|Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)
|1,305704
|0,78
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,717864
|1,70
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,032148
|0,97
|Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,039544
|0,92
|Şeker Portföy Değişken Fon
|0,024973
|0,83
|Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)
|1,305704
|0,78
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,717864
|1,70
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,032148
|0,97
|Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,039544
|0,92
|Şeker Portföy Değişken Fon
|0,024973
|0,83
|Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)
|1,305704
|0,78
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,717864
|1,70
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,032148
|0,97
|Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,039544
|0,92
|Şeker Portföy Değişken Fon
|0,024973
|0,83
|Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)
|1,305704
|0,78
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,717864
|1,70
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,032148
|0,97
|Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,039544
|0,92
|Şeker Portföy Değişken Fon
|0,024973
|0,83
|Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)
|1,305704
|0,78
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,717864
|1,70
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,032148
|0,97
|Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,039544
|0,92
|Şeker Portföy Değişken Fon
|0,024973
|0,83
|Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)
|1,305704
|0,78
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,717864
|1,70
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,032148
|0,97
|Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,039544
|0,92
|Şeker Portföy Değişken Fon
|0,024973
|0,83
|Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)
|1,305704
|0,78