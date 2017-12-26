Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,031022 0,49
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları...
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,031022
|0,49
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,419010
|0,42
|İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,040500
|0,40
|Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon
|0,014896
|0,36
|Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,063407
|0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016246
|0,31
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,216026
|0,20
|Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,161620
|0,15
|Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,132850
|0,11
|Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,002197
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)
|0,057886
|1,23
|Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)
|1,242065
|1,19
|Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,025811
|1,14
|Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,648881
|1,07
|İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon
|57,416664
|1,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Şeker Portföy Değişken Fon
|0,024609
|1,12
|İş Portföy Resan Değişken Özel Fon
|1,437732
|0,93
|Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon
|0,037085
|0,74
|Deniz Port. Dör. Değişken Fon
|0,356717
|0,55
|Taaleri Portföy İkinci Değişken Fon
|1,341859
|0,53
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,031658
|1,14
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,018771
|1,08
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,034370
|0,92
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,308782
|0,85
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|17,804692
|0,80
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,393946
|0,61
|Şeker Port. Altın Fonu
|0,023718
|0,49
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,037313
|0,49
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,039645
|0,49
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,013930
|0,48
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,408117
|0,06
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,015045
|0,04
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|188,365138
|0,04
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,203984
|0,04
|Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu
|0,091144
|0,04