Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,031022 0,49 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,419010 0,42 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,040500 0,40 Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,014896 0,36 Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,063407 0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016246 0,31 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,216026 0,20 Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,161620 0,15 Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,132850 0,11 Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,002197 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,057886 1,23 Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,242065 1,19 Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,025811 1,14 Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,648881 1,07 İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon 57,416664 1,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Şeker Portföy Değişken Fon 0,024609 1,12 İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,437732 0,93 Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon 0,037085 0,74 Deniz Port. Dör. Değişken Fon 0,356717 0,55 Taaleri Portföy İkinci Değişken Fon 1,341859 0,53 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,031658 1,14 Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,018771 1,08 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,034370 0,92 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,308782 0,85 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 17,804692 0,80 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 13,393946 0,61 Şeker Port. Altın Fonu 0,023718 0,49 Ak Portföy Altın Fonu 0,037313 0,49 TEB Portföy Altın Fonu 0,039645 0,49 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,013930 0,48 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,408117 0,06 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,015045 0,04 İş Portföy Para Piyasası Fonu 188,365138 0,04 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,203984 0,04 Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,091144 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)