Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 265,242499 0,26 Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,014842 0,23 Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030872 0,22 Deniz Port. Uzun Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,573064 0,19 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,175812 0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,017575 0,44 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016196 0,38 Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,001389 0,06 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,213552 0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,053511 0,59 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. Hisse Sen. Fonu(HSYF) 1,129890 0,46 İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,057183 0,44 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019817 0,43 Yapı Kredi Port. BIST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.) 0,020803 0,42 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,424471 0,96 Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu 0,085493 0,53 Qinvest Portföy Değişken Fon 0,037213 0,25 Gedik Portföy Karma Fon 0,674676 0,24 Finans Portföy Birinci Değ. F. 0,015362 0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,031300 0,87 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,297701 0,59 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,034057 0,55 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 17,662725 0,33 Ziraat Portföy Kira Sertifikası(Sukuk) Kat. Fonu 1,200976 0,16 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 13,312868 0,30 Finans Portföy Altın BYF 14,265107 0,26 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 144,554370 0,25 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,091111 0,11 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,038761 0,11 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,015143 0,11 ICBC Turkey Portföy Para Piy. Fonu 14,417397 0,11 İş Portföy Para Piyasası Fonu 188,294749 0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)