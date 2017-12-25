Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy FTSE İst.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|265,242499
|0,26
|Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon
|0,014842
|0,23
|Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,030872
|0,22
|Deniz Port. Uzun Vadeli Borç. Araç. Fonu
|0,573064
|0,19
|Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,175812
|0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,017575
|0,44
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016196
|0,38
|Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,001389
|0,06
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,213552
|0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,053511
|0,59
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. Hisse Sen. Fonu(HSYF)
|1,129890
|0,46
|İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)
|0,057183
|0,44
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,019817
|0,43
|Yapı Kredi Port. BIST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.)
|0,020803
|0,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değişken Özel Fon
|1,424471
|0,96
|Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu
|0,085493
|0,53
|Qinvest Portföy Değişken Fon
|0,037213
|0,25
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,674676
|0,24
|Finans Portföy Birinci Değ. F.
|0,015362
|0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,031300
|0,87
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,297701
|0,59
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,034057
|0,55
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|17,662725
|0,33
|Ziraat Portföy Kira Sertifikası(Sukuk) Kat. Fonu
|1,200976
|0,16
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,312868
|0,30
|Finans Portföy Altın BYF
|14,265107
|0,26
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|144,554370
|0,25
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu
|0,091111
|0,11
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,038761
|0,11
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015143
|0,11
|ICBC Turkey Portföy Para Piy. Fonu
|14,417397
|0,11
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|188,294749
|0,11