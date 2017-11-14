Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|377,812871
|0,71
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,561808
|0,28
|Garanti Portföy Eurobond Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,316594
|0,19
|Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F
|0,028559
|0,18
|Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu
|0,040943
|0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,208207
|0,05
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,037283
|0,04
|Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,292522
|0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)
|0,059997
|0,91
|İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,056764
|0,83
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|16,857691
|0,75
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,112803
|0,73
|Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)
|1,234799
|0,26
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değ. Öz. F
|0,016118
|0,15
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,046818
|0,15
|Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon
|59,830675
|0,11
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010409
|0,11
|Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu
|0,084778
|0,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,018476
|0,39
|KT Portföy Birinci Katılım Fonu
|1,201103
|0,07
|KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
|1,161468
|0,03
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu
|0,012055
|0,03
|KT Port. Kısa Vadeli Kira Sert. Kat. Fonu
|1,027193
|0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,169456
|0,23
|Finans Portföy Altın BYF
|14,597048
|0,11
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|147,781261
|0,10
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,402972
|0,05
|Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu
|0,089836
|0,04
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,038231
|0,04
|Finans Portföy Para Piy. F.
|81,053247
|0,04
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,201196
|0,03