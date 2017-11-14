Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 377,812871 0,71
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,561808 0,28
Garanti Portföy Eurobond Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,316594 0,19
Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F 0,028559 0,18
Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,040943 0,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,208207 0,05
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,037283 0,04
Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,292522 0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,059997 0,91
İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,056764 0,83
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,857691 0,75
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,112803 0,73
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,234799 0,26
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değ. Öz. F 0,016118 0,15
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,046818 0,15
Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon 59,830675 0,11
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010409 0,11
Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu 0,084778 0,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,018476 0,39
KT Portföy Birinci Katılım Fonu 1,201103 0,07
KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu 1,161468 0,03
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,012055 0,03
KT Port. Kısa Vadeli Kira Sert. Kat. Fonu 1,027193 0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 14,169456 0,23
Finans Portföy Altın BYF 14,597048 0,11
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 147,781261 0,10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,402972 0,05
Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,089836 0,04
Fiba Portföy Para Piy. F. 0,038231 0,04
Finans Portföy Para Piy. F. 81,053247 0,04
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,201196 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)