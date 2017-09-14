Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|336,520484
|0,55
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,395036
|0,27
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,035954
|0,22
|Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu
|0,029916
|0,21
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu
|3,637748
|0,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,010901
|0,53
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010227
|0,35
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014263
|0,25
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,338126
|0,23
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,171550
|0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)
|0,052768
|1,05
|Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)
|0,018286
|0,89
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,092334
|0,85
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,046785
|0,81
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,605262
|0,80
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,671118
|0,26
|Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon
|0,187164
|0,25
|Fokus Portföy Birinci Değişken Fon
|5,088009
|0,23
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,026580
|0,23
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,043267
|0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,020789
|0,55
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035842
|0,53
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,218425
|0,26
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,146519
|0,23
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,012710
|0,22
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022034
|0,54
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,035401
|0,54
|İş Portföy Altın Fonu
|0,017220
|0,54
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,037638
|0,54
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,357592
|0,53
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,037461
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,014457
|0,03
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017387
|0,03
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,014637
|0,03
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,891315
|0,03