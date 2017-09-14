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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 336,520484 0,55
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,395036 0,27
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,035954 0,22
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,029916 0,21
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu 3,637748 0,19
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,010901 0,53
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010227 0,35
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014263 0,25
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,338126 0,23
Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,171550 0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,052768 1,05
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,018286 0,89
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,092334 0,85
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,046785 0,81
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,605262 0,80
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Karma Fon 0,671118 0,26
Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon 0,187164 0,25
Fokus Portföy Birinci Değişken Fon 5,088009 0,23
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,026580 0,23
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043267 0,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020789 0,55
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,035842 0,53
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,218425 0,26
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,146519 0,23
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,012710 0,22
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022034 0,54
Ak Portföy Altın Fonu 0,035401 0,54
İş Portföy Altın Fonu 0,017220 0,54
TEB Portföy Altın Fonu 0,037638 0,54
HSBC Portföy Altın Fonu 1,357592 0,53
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piy. F. 0,037461 0,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,014457 0,03
İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,017387 0,03
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,014637 0,03
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,891315 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)