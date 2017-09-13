Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy İkinci Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu
|0,029854
|0,88
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,391344
|0,85
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|334,689144
|0,83
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,035876
|0,83
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu
|3,630794
|0,83
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014133
|1,54
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010191
|1,04
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,335021
|1,04
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,033052
|0,97
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014228
|0,83
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,046410
|1,66
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.
|0,022128
|1,50
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon
|0,034884
|1,24
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,019384
|1,23
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,017521
|1,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon
|0,186696
|0,88
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,043198
|0,58
|Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon
|1,281881
|0,55
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,407303
|0,49
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,026520
|0,38
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,143930
|0,84
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,016702
|0,78
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,012682
|0,76
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,215316
|0,75
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,035815
|0,40
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,181663
|0,49
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|136,618512
|0,32
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,350425
|0,30
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,037437
|0,30
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,035211
|0,29
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,890010
|0,04
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,197168
|0,04
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,037448
|0,03
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,014550
|0,03
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,014632
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)