Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,029854 0,88 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,391344 0,85 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 334,689144 0,83 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,035876 0,83 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu 3,630794 0,83 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014133 1,54 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010191 1,04 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,335021 1,04 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,033052 0,97 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014228 0,83 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,046410 1,66 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,022128 1,50 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon 0,034884 1,24 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,019384 1,23 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,017521 1,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon 0,186696 0,88 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043198 0,58 Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon 1,281881 0,55 Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,407303 0,49 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,026520 0,38 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,143930 0,84 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,016702 0,78 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,012682 0,76 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,215316 0,75 Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,035815 0,40 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 13,181663 0,49 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 136,618512 0,32 HSBC Portföy Altın Fonu 1,350425 0,30 TEB Portföy Altın Fonu 0,037437 0,30 Ak Portföy Altın Fonu 0,035211 0,29 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,890010 0,04 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,197168 0,04 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,037448 0,03 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,014550 0,03 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,014632 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)