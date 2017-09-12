Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF 0,025422 0,09
Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF
|0,025422
|0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF
|0,056600
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF
|0,051786
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF
|0,035412
|0,08
|Groupama Emek. Brç.Araçl. Gr. EYF
|0,023460
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,012905
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF
|0,049424
|1,65
|Garanti Em. Hay. Hisse Senedi Grup EYF
|0,023133
|1,27
|Garanti Em. Hay. Hisse Senedi EYF
|0,102086
|1,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF
|0,034404
|1,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF
|0,054480
|1,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF
|0,020929
|1,00
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF
|0,032446
|0,61
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF
|0,091168
|0,58
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Esnek EYF
|0,030403
|0,52
|Groupama Em. Grupl.Yön.Esnek EYF
|0,021887
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,022036
|0,91
|Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF
|0,015430
|0,84
|Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF
|0,015725
|0,70
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,015595
|0,34
|Bereket Em. ve Hay. Kat. Değ. Gr. EYF
|0,015585
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Başlangıç EYF
|0,010729
|0,06
|Axa Hay. ve Em. Başlangıç EYF
|0,010666
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF
|0,010667
|0,05
|Vakıf Em. Başlangıç EYF
|0,010692
|0,05
|Cigna Finans Em. ve Hay. Başlangıç EYF
|0,010644
|0,04