Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF 0,025422 0,09 Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,056600 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF 0,051786 0,08 Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF 0,035412 0,08 Groupama Emek. Brç.Araçl. Gr. EYF 0,023460 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,012905 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF 0,049424 1,65 Garanti Em. Hay. Hisse Senedi Grup EYF 0,023133 1,27 Garanti Em. Hay. Hisse Senedi EYF 0,102086 1,27 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF 0,034404 1,25 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF 0,054480 1,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF 0,020929 1,00 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,032446 0,61 NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF 0,091168 0,58 NN Hay. Em. Büyüme Am. Esnek EYF 0,030403 0,52 Groupama Em. Grupl.Yön.Esnek EYF 0,021887 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,022036 0,91 Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015430 0,84 Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,015725 0,70 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,015595 0,34 Bereket Em. ve Hay. Kat. Değ. Gr. EYF 0,015585 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Başlangıç EYF 0,010729 0,06 Axa Hay. ve Em. Başlangıç EYF 0,010666 0,05 Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF 0,010667 0,05 Vakıf Em. Başlangıç EYF 0,010692 0,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010644 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)