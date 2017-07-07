Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,031548 -0,35 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,041415 -0,31 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,419252 -0,31 Deniz Port. Uzun Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,571945 -0,31 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,174693 -0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,015020 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,210289 -0,91 Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,003526 -0,79 Troya Portföy Hisse Senedi (Hisse Yoğun) Fonu 1,275185 -0,56 Finans Portföy Birinci Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) 0,365673 -0,52 Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,035469 -0,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fiba Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon 0,056562 -0,28 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,803156 -0,26 İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,283188 -0,20 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değişken Özel Fon 0,020478 -0,16 Ak Portföy İkinci Değişken Fon 0,012858 -0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,034359 -0,73 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 16,308487 -0,69 Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,973814 -0,59 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,168047 -0,56 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,032816 -0,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)