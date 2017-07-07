Haberler » Ekonomi » Haber

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,031548 -0,35
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu...

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,031548 -0,35
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,041415 -0,31
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,419252 -0,31
Deniz Port. Uzun Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,571945 -0,31
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,174693 -0,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,015020 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,210289 -0,91
Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,003526 -0,79
Troya Portföy Hisse Senedi (Hisse Yoğun) Fonu 1,275185 -0,56
Finans Portföy Birinci Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) 0,365673 -0,52
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,035469 -0,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fiba Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon 0,056562 -0,28
Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,803156 -0,26
İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,283188 -0,20
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değişken Özel Fon 0,020478 -0,16
Ak Portföy İkinci Değişken Fon 0,012858 -0,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,034359 -0,73
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 16,308487 -0,69
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,973814 -0,59
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,168047 -0,56
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,032816 -0,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)