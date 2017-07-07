Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,031548 -0,35
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu...
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,031548
|-0,35
|İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,041415
|-0,31
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,419252
|-0,31
|Deniz Port. Uzun Vadeli Borç. Araç. Fonu
|0,571945
|-0,31
|Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,174693
|-0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,015020
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)
|1,210289
|-0,91
|Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,003526
|-0,79
|Troya Portföy Hisse Senedi (Hisse Yoğun) Fonu
|1,275185
|-0,56
|Finans Portföy Birinci Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.)
|0,365673
|-0,52
|Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,035469
|-0,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon
|0,056562
|-0,28
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,803156
|-0,26
|İş Portföy Resan Değişken Özel Fon
|1,283188
|-0,20
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değişken Özel Fon
|0,020478
|-0,16
|Ak Portföy İkinci Değişken Fon
|0,012858
|-0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,034359
|-0,73
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|16,308487
|-0,69
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,973814
|-0,59
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,168047
|-0,56
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,032816
|-0,43