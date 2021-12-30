Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,66 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,66 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,62 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" oldu.

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,66 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,66 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,62 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,055783-2,66
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,532654-0,66
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,030105-0,62
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,221469-0,49
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,128898-0,43
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,798462-0,39
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,034439-0,36
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon2,641600-0,35
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,274817-0,35
Deniz Port. Borç. Araç. Fonu0,028103-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbullu merak ediyordu, İBB akıllardaki soru işaretlerini giderdi! İşte yılbaşı gecesi uygulanacak ulaşım programı

İstanbullu merak ediyordu, İBB akıllardaki soru işaretlerini giderdi! İşte yılbaşı gecesi uygulanacak ulaşım programı

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title