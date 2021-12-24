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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu4,911200-7,68
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,091722-7,51
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,064882-7,50
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,852595-7,44
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,934126-7,38
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.077,356916-9,14
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF66,019751-8,81
QNB Finans Portföy Altın BYF57,507946-8,53
QNB Finans Portföy Gümüş BYF53,417030-8,33
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF17,681144-0,79
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,138344-8,86
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,302389-8,05
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,085649-7,95
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,065259-7,88
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,048188-7,49
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,128621-7,63
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu250,705863-7,51
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,196468-7,50
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,085870-7,28
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,143401-6,98
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,450692-7,73
Ak Portföy İkinci Değişken Fon1,978660-7,72
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,131283-7,69
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,134638-7,14
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,231346-7,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,044066-8,74
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu4,788853-7,94
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,673358-7,45
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,088411-7,35
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)4,322219-7,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,054405-7,96
Inveo Portföy Altın Fon1,363627-7,68
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,092140-7,53
TEB Portföy Altın Fonu0,154933-7,48
Deniz Port. Altın Fonu0,078415-7,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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