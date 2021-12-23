En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 9,02 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 6,72 ile "Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu" ve yüzde 6,66 ile "Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 9,02 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 6,72 ile "Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu" ve yüzde 6,66 ile "Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|26,824624
|-9,02
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|5,601815
|-6,72
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|23,792586
|-6,66
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|14,265370
|-6,56
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,048286
|-6,53
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,042033
|-6,50
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,391346
|-6,48
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|22,784944
|-6,44
|Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053273
|-5,59
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,364850
|-5,51
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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