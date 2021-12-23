En fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 9,02 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 6,72 ile "Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu" ve yüzde 6,66 ile "Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 9,02 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 6,72 ile "Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu" ve yüzde 6,66 ile "Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF26,824624-9,02
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu5,601815-6,72
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF23,792586-6,66
Ata Portföy Bir. Değ. Fon14,265370-6,56
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,048286-6,53
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,042033-6,50
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)2,391346-6,48
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF22,784944-6,44
Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,053273-5,59
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,364850-5,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bakan'dan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız

Bakan'dan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız

 Bakan Varank: 'Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız.'

Bakan Varank: "Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız."

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title