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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,57 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,20 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,51 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,57 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,20 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,51 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,161366-3,57
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,216697-3,20
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon2,037736-2,51
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,903901-2,50
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,843934-2,35
Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,014927-2,13
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,067873-2,03
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032110-2,00
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,079333-1,99
Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,472571-1,84
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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