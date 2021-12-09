En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,82 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,78 ile "Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF" ve yüzde 0,62 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,82 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,78 ile "Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF" ve yüzde 0,62 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,452159
|-0,82
|Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF
|13,300539
|-0,78
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,114318
|-0,62
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,248629
|-0,40
|Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon
|1,378341
|-0,39
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,032466
|-0,39
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,825406
|-0,38
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,345755
|-0,38
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,532636
|-0,36
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,053478
|-0,34
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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