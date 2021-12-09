En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,82 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,78 ile "Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF" ve yüzde 0,62 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: