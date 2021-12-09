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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,82 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,78 ile "Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF" ve yüzde 0,62 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,82 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,78 ile "Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF" ve yüzde 0,62 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,452159-0,82
Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF13,300539-0,78
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,114318-0,62
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,248629-0,40
Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon1,378341-0,39
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032466-0,39
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,825406-0,38
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,345755-0,38
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,532636-0,36
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,053478-0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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