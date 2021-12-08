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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,147796-0,79
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,110700-0,67
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu16,248447-0,55
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu17,163582-0,47
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,076973-0,42
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF68,317561-1,03
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.298,105271-0,99
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF78,400554-0,98
QNB Finans Portföy Gümüş BYF63,123093-0,87
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,520936-0,35
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,538245-0,26
Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,010419-0,22
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,253631-0,11
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,167530-0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF13,404581-0,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy İkinci Değişken Fon2,304886-0,82
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,789656-0,61
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,062701-0,58
Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon1,389738-0,23
Qinvest Portföy Değ. Fon0,092320-0,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,103052-0,74
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)5,063105-0,64
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu5,746907-0,62
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,532733-0,59
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu3,107579-0,58
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu6,438508-0,69
Inveo Portföy Altın Fon1,624520-0,65
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,108744-0,63
Nurol Portföy Altın Fonu1,458761-0,61
İş Portföy Altın Fonu0,083512-0,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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