Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,39 ile "İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon", yüzde 1,50 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,45 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: