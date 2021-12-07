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Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,39 ile "İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon", yüzde 1,50 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,45 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,39 ile "İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon", yüzde 1,50 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,45 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,524794-2,39
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon4,575593-1,50
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,736498-1,45
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,744619-1,37
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,936223-1,28
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,919751-0,98
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,055279-0,76
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,457356-0,69
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF20,650873-0,58
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,829188-0,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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