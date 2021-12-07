Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,39 ile "İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon", yüzde 1,50 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,45 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,39 ile "İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon", yüzde 1,50 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,45 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,524794
|-2,39
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|4,575593
|-1,50
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,736498
|-1,45
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,744619
|-1,37
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,936223
|-1,28
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,919751
|-0,98
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,055279
|-0,76
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,457356
|-0,69
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|20,650873
|-0,58
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,829188
|-0,51
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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