En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,89 ile "TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu", yüzde 1,68 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,55 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: