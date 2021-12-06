En fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,89 ile "TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu", yüzde 1,68 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,55 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,89 ile "TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu", yüzde 1,68 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,55 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu2,293320-2,89
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,162172-1,68
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,236872-1,55
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,224445-1,49
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,406069-0,84
Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon1,366869-0,35
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,163459-0,32
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu1,266435-0,08
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,833473-0,08
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,230102-0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Bakanlık 884 proje için onay verdi! 31 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak

Bakanlık 884 proje için onay verdi! 31 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title