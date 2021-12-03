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Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,65 ile "Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon", yüzde 2,68 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 2,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,65 ile "Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon", yüzde 2,68 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 2,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon1,2520813,65
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,4039692,68
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0252262,55
Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon1,3191262,25
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1613452,01
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF24,1408771,83
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1323831,82
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9833531,79
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,2249191,76
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,0791081,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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