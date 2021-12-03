Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,65 ile "Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon", yüzde 2,68 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 2,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: