Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,65 ile "Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon", yüzde 2,68 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 2,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,65 ile "Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon", yüzde 2,68 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 2,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon
|1,252081
|3,65
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,403969
|2,68
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025226
|2,55
|Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon
|1,319126
|2,25
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,161345
|2,01
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|24,140877
|1,83
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,132383
|1,82
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,983353
|1,79
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,224919
|1,76
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,079108
|1,70
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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