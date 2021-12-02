En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,66 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,50 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 0,29 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: