En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,25 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,06 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,77 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: