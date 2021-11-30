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En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,50 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 0,45 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,39 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,50 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 0,45 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,39 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,300596-0,50
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,055150-0,45
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,953513-0,39
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,109462-0,37
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,834466-0,24
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,556112-0,23
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,083452-0,21
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,230650-0,18
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,056375-0,12
Aura Portföy Değ. Fon0,858577-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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