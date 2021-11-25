Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Borç. Araç. Fonu 0,028417 -0,63 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 9,054748 -0,49 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,835763 -0,37 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,556770 -0,36 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230977 -0,35 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 61,167896 -5,38 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1.161,371264 -5,01 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 59,345022 -4,92 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 70,153718 -4,70 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 25,981449 -0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,389464 -1,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 2,275940 -0,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,057780 -2,20 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,667060 -0,77 Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon 1,324327 -0,74 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,025234 -0,38 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,034671 -0,35 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Esenyurt'ta fatura borcu nedeniyle 15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi