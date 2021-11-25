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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Borç. Araç. Fonu0,028417-0,63Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu9,054748-0,49Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Borç. Araç. Fonu0,028417-0,63
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu9,054748-0,49
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,835763-0,37
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,556770-0,36
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,230977-0,35
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF61,167896-5,38
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.161,371264-5,01
QNB Finans Portföy Gümüş BYF59,345022-4,92
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF70,153718-4,70
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF25,981449-0,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,389464-1,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)2,275940-0,46
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,057780-2,20
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,667060-0,77
Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon1,324327-0,74
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,025234-0,38
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon0,034671-0,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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