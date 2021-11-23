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En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,80 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,72 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,44 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,80 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,72 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,44 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF57,488708-1,80
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF66,029775-1,72
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,132472-1,44
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,057914-1,14
QNB Finans Portföy Gümüş BYF57,034673-1,11
Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon1,066573-0,93
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,182806-0,58
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,066560-0,57
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,015582-0,53
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,058866-0,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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