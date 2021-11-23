En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,80 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,72 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,44 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,80 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,72 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,44 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|57,488708
|-1,80
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|66,029775
|-1,72
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,132472
|-1,44
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,057914
|-1,14
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|57,034673
|-1,11
|Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon
|1,066573
|-0,93
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,182806
|-0,58
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,066560
|-0,57
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,015582
|-0,53
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058866
|-0,53
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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