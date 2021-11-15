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Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,78 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,78 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,69 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" ve yüzde 0,59 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,149703-0,78
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,113932-0,69
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021901-0,59
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032676-0,56
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,085757-0,35
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,052254-0,32
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,058084-0,29
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,685338-0,22
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon11,748670-0,21
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,044157-0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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