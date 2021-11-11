En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,80 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,79 ile "KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu" ve yüzde 1,77 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: