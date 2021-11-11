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En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,80 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,79 ile "KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu" ve yüzde 1,77 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,80 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,79 ile "KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu" ve yüzde 1,77 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021806-1,80
KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu0,943457-1,79
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,095799-1,77
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,366012-1,73
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,449206-1,55
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu1,070092-1,37
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu215,826525-1,22
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,058513-1,21
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,152212-1,10
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,205732-0,93
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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