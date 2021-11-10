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Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,29 ile "Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF", yüzde 1,20 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,29 ile "Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF", yüzde 1,20 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,086341-1,29
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,217004-1,20
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,131559-1,12
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,115568-1,05
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,123416-1,05
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,164329-0,88
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,052772-0,84
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,930203-0,79
Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon1,153710-0,73
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,964608-0,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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