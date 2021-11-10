Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,29 ile "Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF", yüzde 1,20 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: