Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,29 ile "Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF", yüzde 1,20 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,29 ile "Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF", yüzde 1,20 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,086341
|-1,29
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,217004
|-1,20
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,131559
|-1,12
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,115568
|-1,05
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,123416
|-1,05
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,164329
|-0,88
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052772
|-0,84
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,930203
|-0,79
|Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon
|1,153710
|-0,73
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,964608
|-0,68
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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