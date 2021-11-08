En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,65 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,05 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,65 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,05 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042945
|-1,65
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,070679
|-1,05
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,093962
|-0,89
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,130500
|-0,79
|Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon
|0,998995
|-0,78
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,357150
|-0,65
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,432581
|-0,64
|KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
|0,962918
|-0,63
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,049297
|-0,62
|Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon
|1,130046
|-0,59
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500