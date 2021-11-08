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En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,65 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,05 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,65 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,05 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042945-1,65
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,070679-1,05
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,093962-0,89
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,130500-0,79
Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon0,998995-0,78
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,357150-0,65
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,432581-0,64
KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu0,962918-0,63
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,049297-0,62
Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon1,130046-0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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