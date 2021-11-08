En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,65 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,05 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: