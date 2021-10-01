Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,21 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 0,83 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,65 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: