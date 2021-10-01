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Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,21 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 0,83 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,65 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,21 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 0,83 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,65 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,021928-1,21
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,103851-0,83
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,143965-0,65
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,038569-0,54
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,072097-0,43
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,179466-0,36
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,233353-0,30
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,050983-0,22
Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon1,011173-0,15
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,103846-0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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