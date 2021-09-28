Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,19 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,79 ile "Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon" ve yüzde 0,78 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: