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Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,19 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,79 ile "Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon" ve yüzde 0,78 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,19 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,79 ile "Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon" ve yüzde 0,78 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,064041-1,19
Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon1,018712-0,79
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu186,802894-0,78
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,191122-0,68
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,286887-0,65
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,050880-0,60
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,126708-0,59
QNB Finans Portföy Altın BYF43,552457-0,56
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,045963-0,50
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,983170-0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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