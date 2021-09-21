Son dakika haberi! En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,92 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,88 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,92 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,88 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,276403
|-2,92
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044896
|-2,92
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,795104
|-2,88
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089055
|-2,84
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,516100
|-2,34
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,096430
|-2,25
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|17,525361
|-2,22
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,498373
|-2,19
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,951613
|-2,14
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,101519
|-2,12
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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