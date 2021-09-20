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En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,15 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,65 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,63 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,15 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,65 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,63 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,465670-1,15
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,091662-0,65
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,646101-0,63
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,046247-0,63
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,818645-0,60
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,783813-0,56
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,198006-0,52
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,982400-0,46
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,057655-0,38
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,286283-0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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