En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,15 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,65 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,63 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: