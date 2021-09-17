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En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,89 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,53 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,89 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,53 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,952787-3,89
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,988393-3,89
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,818803-3,53
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041663-3,36
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,986986-3,17
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,438977-2,92
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF15,278496-1,30
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF15,024186-1,21
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,975718-1,12
Tacirler Portföy Değ. Fon4,653481-1,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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