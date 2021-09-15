En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,03 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,95 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" ve yüzde 0,86 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: