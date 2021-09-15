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En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,03 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,95 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" ve yüzde 0,86 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,03 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,95 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" ve yüzde 0,86 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,058310-1,03
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF17,863018-0,95
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,237760-0,86
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,140797-0,83
Fiba Portföy Altın Fonu0,039638-0,79
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,978726-0,78
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,101096-0,77
Deniz Port. Altın Fonu0,057935-0,73
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,947321-0,71
İş Portföy Altın Fonu0,052019-0,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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