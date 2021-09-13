En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,18 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,71 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 1,58 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,18 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,71 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 1,58 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,101824
|-2,18
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,848196
|-1,71
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,830769
|-1,58
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,140706
|-1,56
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093046
|-1,53
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046940
|-1,52
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,061931
|-1,49
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042903
|-1,36
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,101211
|-1,35
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,249262
|-1,34
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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