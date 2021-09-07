En fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,77 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,76 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,73 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYFu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,77 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,76 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,73 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYFu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,412352-0,77
QNB Finans Portföy Altın BYF42,612238-0,76
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF48,838655-0,73
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,919158-0,58
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,861911-0,53
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,010093-0,36
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,138464-0,31
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,049853-0,31
QNB Finans Portföy Altın Fonu0,996810-0,28
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,063947-0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Ağustos ayında en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu
Ağustos ayında en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu
İki eski vekilin çocukları evlendi! Yeni evli çifte 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
İki eski vekilin çocukları evlendi! Yeni evli çifte 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Derya Yanık Tanju Özcan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Max Meyer Ali Öztürk Sergen Yalçın Mergim Berisha Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
En fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 15:37:44. #1.15#

title