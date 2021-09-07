En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,77 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,76 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,73 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYFu" oldu.